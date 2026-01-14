



Μητσοτάκης: Κάναμε ειλικρινή διάλογο, έγιναν βελτιώσεις, αλλά η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται

Η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των αγροτών

