Μαρκ Ρούτε: Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ
«Χωρίς τις ΗΠΑ, η Ευρώπη χάνει τον εγγυητή της ελευθερίας της»
