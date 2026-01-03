



Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ουκρανική Ζαπορίζια εξαπέλυσε η Ρωσία

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, πλήττοντας δεκάδες κτίρια αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα καθώς η Ουκρανία αναχαίτισε τα περισσότερα από τα drones

