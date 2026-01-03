Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ουκρανική Ζαπορίζια…

notios xtypos

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ουκρανική Ζαπορίζια...

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ουκρανική Ζαπορίζια εξαπέλυσε η Ρωσία

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, πλήττοντας δεκάδες κτίρια αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα καθώς η Ουκρανία αναχαίτισε τα περισσότερα από τα drones

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/02/mia-apo-tis-megalyteres-epitheseis-me-mi-epandromena-aeroskafi-stin-oukraniki-zaporizia-ex

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις