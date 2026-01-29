Μάνθος Βαλσαμίδης: Από τις χειρουργικές αίθουσες, απέναντι στους καλύτερους αναρριχητές του κόσμου





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Στο 23ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον Μάνθο Βαλσαμίδη, πρωταθλητή αναρρίχησης και γιατρό.

Από πολύ μικρός διακρίθηκε στο σπορ της αναρρίχησης. Τα εφηβικά του χρόνια τα πέρασε κάνοντας προπόνηση και διαβάζοντας για το σχολείο. Έτσι κατάφερε να περάσει και να τελειώσει την Ιατρική Σχολή. Τι χρειάζεται για να αφήσεις μια στρωμένη καριέρα στην Ιατρική και έναν εξασφαλισμένο μισθό για το άγνωστο των ορεινών όγκων; Ο Μάνθος Βαλσαμίδης πήρε μια δύσκολη απόφαση, έβγαλε την ιατρική ρόμπα για να φύγει στο εξωτερικό και να κυνηγήσει το πάθος του για την αναρρίχηση.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #vathospsixis #actforearth

Πηγή