



Κραν-Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν 24 θύματα, δύο με ελληνικές ρίζες – Άγνωστη η τύχη της 15χρονης Αλίκης

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποιήθηκαν οι 24 από τους τουλάχιστον 40 νεκρούς της τραγικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – Ο πάπας Λέων ΙΔ’ έστειλε μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/04/pyrkagia-sto-kran-montana-taftopoiithika-24-thimata

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή