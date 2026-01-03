Κραν Μοντανά: Αναπάντητα δεκάδες ερωτήματα για την τραγωδία με θύματα ως επί το πλείστον παιδιά

notios xtypos

Κραν Μοντανά: Αναπάντητα δεκάδες ερωτήματα για την τραγωδία με θύματα ως επί το πλείστον παιδιά

Κραν Μοντανά: Αναπάντητα δεκάδες ερωτήματα για την τραγωδία με θύματα ως επί το πλείστον παιδιά

Οι αρχές δεν είναι σίγουρες ακόμη για το είδος των κατηγοριών που θα απαγγελθούν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/02/kran-montana-anapanthta-dekades-erwthmata-gia-thn-tragwdia-me-8ymata-ws-epi-to-pleiston-p

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις