Κρίσιμη εβδομάδα για τη συμφωνία Mercosur στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πολιτικές διαβουλεύσεις των υπουργών Γεωργίας ανοίγουν τον δρόμο για πιθανή ψηφοφορία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/05/krisimh-ebdomada-gia-th-symfwnia-mercosur-sthn-eyrwpaikh-enwsh
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#Economy