Κρίση ΕΕ–ΗΠΑ: «Παγώνει αναπόφευκτα» το εμπορικό deal μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
Ο ευρωβουλευτής Μπράντο Μπενιφέι δήλωσε στο euronews ότι δεν βλέπει να προχωρά η ψηφοφορία που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα
