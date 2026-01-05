



Κάτοικοι της Κρανς-Μοντάνα συμμετέχουν σε σιωπηλή πορεία για τα θύματα της πυρκαγιάς

Πυροσβέστες και κάτοικοι της Κρανς-Μοντάνα συμμετέχουν σε σιωπηλή πορεία για να τιμήσουν τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο.

