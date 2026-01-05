Κάτοικοι της Κρανς-Μοντάνα συμμετέχουν σε σιωπηλή πορεία για τα θύματα της πυρκαγιάς
Πυροσβέστες και κάτοικοι της Κρανς-Μοντάνα συμμετέχουν σε σιωπηλή πορεία για να τιμήσουν τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/04/residents-of-crans-montana-participate-in-a-silent-march-to-honour-the-victims-of-the-fire
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#Nocomment