Κάτια Δανδουλάκη: Είμαι πολύ προσγειωμένος άνθρωπος- Σιχαίνομαι την έπαρση, δεν με έχει αγγίξει ποτέ

Η Κάτια Δανδουλάκη δεν χρειάζεται συστάσεις. Ανήκει στην κατηγορία εκείνων των καλλιτεχνών που δεν υπήρξαν απλώς παρούσες στην ιστορία του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου στην Ελλάδα, αλλά τη σημάδεψαν ανεξίτηλα με τη διαδρομή και το ήθος τους.

Στη συνέντευξή της στο The Greatest Stories και στη Σοφία Μαυραντζά μιλά με συγκίνηση για τις μνήμες της από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, για την πρώτη επαφή με το θέατρο, για τις σπουδές και την πρωτοποριακή συνεργασία της με το BBC, αλλά και για το πώς κατάφερε να χτίσει μια καριέρα βασισμένη στην πειθαρχία, τη διάρκεια και την απόλυτη αλήθεια της υποκριτικής.

