Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Πέδρο Σάντσεθ: «Θα βρούμε την αλήθεια»
Η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος
