Ισπανία: «Ιστορικό πλήγμα στα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών»
Σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε εμπορικό πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/12/ispania-istoriko-plhgma-sta-die8nh-diktya-diakinhshs-narkwtikwn
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels