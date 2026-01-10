



Η Ρωσία χρησιμοποίησε προηγμένο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik για να πλήξει την Ουκρανία

Μια ξεχωριστή επίθεση με πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κίεβο σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε 19, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκόμων σε διπλό χτύπημα καθώς βοηθούσαν τους τραυματίες

