



Η Ρωσία εμμένει στον ισχυρισμό περί επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν – «Ψέματα» απαντά το Κίεβο

Η Μόσχα συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε στην κατοικία του Πούτιν, κάτι που οι αξιωματούχοι του Κιέβου, της ΕΕ και των ΗΠΑ θεωρούν ως τέχνασμα για να διαταράχθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/31/i-rosia-emmenei-ston-isxirismo-peri-epithesis-stin-katoikia-to-poytin-psemata-apanta-kievo

