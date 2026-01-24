Η κηδεία του Valentino: Ο κόσμος της μόδας τίμησε τον «αυτοκράτορά» του

Ο κόσμος της μόδας και όχι μόνο συγκεντρώθηκε στη Ρώμη για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Valentino Garavani.

