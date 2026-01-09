Η Κατερίνα Μποφίλιου το 2025 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών





Η Κατερίνα Μποφίλιου γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, περιγεννητική υποξία τοκετού και στη συνέχεια ισχαιμικό επεισόδιο, όμως δεν επέτρεψε ποτέ αυτό να ορίσει τα όνειρά της.

Το 2025 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και η θέληση μπορούν να μετατρέψουν έναν αγώνα ετών σε κατάκτηση ζωής.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

