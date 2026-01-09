Η Κατερίνα Μποφίλιου το 2025 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών

Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT
Η Κατερίνα Μποφίλιου γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, περιγεννητική υποξία τοκετού και στη συνέχεια ισχαιμικό επεισόδιο, όμως δεν επέτρεψε ποτέ αυτό να ορίσει τα όνειρά της.
Το 2025 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και η θέληση μπορούν να μετατρέψουν έναν αγώνα ετών σε κατάκτηση ζωής.
Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.
Ακολούθησε μας:
Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite
Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram
TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok
Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook
LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter
Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest
#cnngreece #ΠΡΟΣΩΠΑ2025 #PROSOPA2025 #ΚατεριναΜποφιλιου