



Η ΕΕ και η Μερκοσούρ υπογράφουν σημαντική εμπορική συμφωνία στην Ασουνσιόν

Αξιωματούχοι της ΕΕ και της Mercosur υπέγραψαν μεγάλη εμπορική συμφωνία στην Ασουνσιόν, ολοκληρώνοντας διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια.

