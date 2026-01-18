Η ΕΕ και η Μερκοσούρ υπογράφουν σημαντική εμπορική συμφωνία στην Ασουνσιόν
Αξιωματούχοι της ΕΕ και της Mercosur υπέγραψαν μεγάλη εμπορική συμφωνία στην Ασουνσιόν, ολοκληρώνοντας διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/17/eu-and-mercosur-sign-major-trade-deal-in-asuncion
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#Nocomment