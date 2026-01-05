



Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

Οι εκτοξεύσεις έρχονται ενόψει της συνόδου του κυβερνώντος κόμματος και ενώ ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας αναχωρεί για συνομιλίες στην Κίνα

