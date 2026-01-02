Η Βουλγαρία περνά στο ευρώ εν μέσω μικτών αντιδράσεων από τους πολίτες

Η Βουλγαρία περνά στο ευρώ εν μέσω μικτών αντιδράσεων από τους πολίτες

Η Βουλγαρία περνά στο ευρώ εν μέσω μικτών αντιδράσεων από τους πολίτες

Η Βουλγαρία έγινε η 21η χώρα που υιοθέτησε το ευρώ, αντικαθιστώντας το λεβ μετά από σχεδόν 20 χρόνια στην Ε.Ε.

