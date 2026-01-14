«Η βοήθεια είναι καθ΄οδόν, συνεχίστε να διαδηλώνετε», το μήνυμα Τραμπ στην αντιπολίτευση του Ιράν
Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
