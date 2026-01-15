ΗΠΑ: «Παγώνουν» την έκδοση βίζας για 75 χώρες
Η Ουάσινγκτον επικαλείται την αποτροπή κατάχρησης του μεταναστευτικού συστήματος και τη χρήση κοινωνικών παροχών
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/14/hpa-pagwnoyn-thn-ekdosh-bizas-gia-75-xwres
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels