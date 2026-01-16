



ΗΠΑ: Κυρώσεις σε αξιωματούχους ασφαλείας και χρηματοοικονομικά δίκτυα του Ιράν

Κατηγορίες για αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων και ξέπλυμα δισεκατομμυρίων από πετρελαϊκά έσοδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/15/hpa-kyrwseis-se-a3iwmatoyxoys-asfaleias-kai-xrhmatooikonomika-diktya-toy-iran

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή