ΗΠΑ: Κυρώσεις σε αξιωματούχους ασφαλείας και χρηματοοικονομικά δίκτυα του Ιράν
Κατηγορίες για αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων και ξέπλυμα δισεκατομμυρίων από πετρελαϊκά έσοδα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/15/hpa-kyrwseis-se-a3iwmatoyxoys-asfaleias-kai-xrhmatooikonomika-diktya-toy-iran
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels