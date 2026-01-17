Ζελένσκι: Ορισμένα συστήματα αεράμυνας έμειναν χωρίς πυραύλους σε κρίσιμη στιγμή

notios xtypos

Ζελένσκι: Ορισμένα συστήματα αεράμυνας έμειναν χωρίς πυραύλους σε κρίσιμη στιγμή

Ζελένσκι: Ορισμένα συστήματα αεράμυνας έμειναν χωρίς πυραύλους σε κρίσιμη στιγμή

Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας – Το Κίεβο σε σοβαρή ενεργειακή πίεση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/16/zelenski-orismena-systhmata-aeramynas-emeinan-xwris-pyrayloys-se-krisimh-stigmh

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις