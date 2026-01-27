



Εννέα υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ δεσμεύονται να ενισχύσουν την υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα

Εννέα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν να επεκτείνουν την υπεράκτια αιολική δυναμικότητα στη Βόρεια Θάλασσα σε έως και 100 GW, διευκολύνοντας βασικά διασυνοριακά έργα. Οι υπουργοί δήλωσαν ότι η ολοκλήρωση αυτών των φιλοδοξιών θα μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2040.

