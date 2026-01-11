Ελλάδα: Οι αγρότες αποφάσισαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη
Ανοίγει το εθνικό δίκτυο εν όψει της συνάντησης αγροτών – Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου
