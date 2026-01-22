



Ελλάδα: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία – Μεγάλα προβλήματα από τις νεροποντές στην Αττική

Ο 52χρονος λιμενικός είχε μπει στη θάλασσα για να ασφαλίσει σκάφος από τους θυελλώδεις ανέμους και τα κύματα

