Ελλάδα: Αθώοι 24 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για τις διασώσεις στη Λέσβο

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση – «Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι έγκλημα»

