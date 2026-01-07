



Ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία: Πού συμφωνούν οι Ευρωπαίοι και πού όχι

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι απρόθυμοι να κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα συμφωνούν ότι είναι καιρός να πιέσουν για μια διευθέτηση με την Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/06/eirhneytiko-sxedio-gia-thn-oykrania-poy-symfwnoyn-oi-eyrwpaioi-kai-poy-oxi

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeInMotion

Πηγή