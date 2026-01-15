Δημήτρης Μάρκος, ο κολυμβητής που τα γεύτηκε όλα νωρίς – Ιστορίες και βιώματα μέσα από την πισίνα





Στο 22ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον Δημήτρη Μάρκο , πρωταθλητή κολύμβησης.

Είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές της νέας γενιάς, με σημαντικές διεθνείς επιτυχίες. Ήταν μόλις 19 ετών, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Μια αθλητική πορεία, που κάθε κολυμβητής θα ζήλευε.

Τι νιώθει ένας κολυμβητής σε μια κούρσα; Τι ακούει και τι βλέπει την ώρα που κολυμπάει; Πόσο δύσκολο είναι να προπονείται κανείς στα ελληνικά ανοιχτά κολυμβήτρια; Πόσο διαφορετικές είναι οι υποδομές στην Ελλάδα από το εξωτερικό;

Μια ιστορία για έναν παθιασμένο νέο, που κυνηγάει το όνειρο του. Μια ιστορία-έμπνευση για εκείνους που θέλουν να βάλουν τον πήχη ψηλά. Μια ιστορία από τα βάθη ενός πρωταθλητή!

