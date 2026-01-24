



Γροιλανδία: Ικανοποίηση για τη στάση της ΕΕ απέναντι στις απειλές Τραμπ

Συνέντευξη Γροιλανδής πολιτικού στο Euronews – Πως σχολιάζει τη μεταστροφή Τραμπ – Η πρωθυπουργός της Δανίας επισκέπτεται το Νούουκ σε ένδειξη υποστήριξης

