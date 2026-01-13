



Γροιλανδία: Η Γερμανία θέλει ενισχυμένο ρόλο-Το νησί προστατεύεται από «δύο έλκηθρα» λέει ο Τραμπ

Το Βερολίνο αυξάνει τις δεσμεύσεις του για την Αρκτική μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία, προκαλώντας διπλωματική κρίση με την Ευρώπη

