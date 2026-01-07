



Γροιλανδία: Ηγέτες χωρών – μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στηρίζουν την Δανία

Σε κοινή δήλωσή τους την Τρίτη, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Δανία απέναντι στις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Ανάρτηση και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

