Για τον Ιωάννη Μπολέτη η ιατρική «μετριέται» σε στιγμές που αλλάζουν ζωές

Για τον Ιωάννη Μπολέτη, ομότιμο καθηγητή παθολογίας και νεφρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου, η ιατρική «μετριέται» σε στιγμές που αλλάζουν ζωές.

Την Πρωτομαγιά του 2025, στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση σε παιδιά χαμηλού σωματικού βάρους στην Ελλάδα, δίνοντας ελπίδα στους μικρούς ασθενείς.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

