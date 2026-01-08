Γιάννης Τσορτέκης: Με θυμώνει η ημιμάθεια – Η υποκριτική είναι υπερμαραθώνιος

Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT
Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά φιλοξενεί έναν ηθοποιό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον: Τον Γιάννη Τσορτέκη. Έναν καλλιτέχνη που δεν «παίζει» ρόλους – τους ζει. Δεν επιδιώκει τον θόρυβο, αλλά την αλήθεια. Και δεν σταματά να εξελίσσεται, να ψάχνει, να αμφισβητεί, τον εαυτό του, τους άλλους, την κοινωνία.
