



Γερμανία: Δίκη κατά της «Λευκής Τίγρης» – Κατηγορειται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Ένας 21χρονος φέρεται να χειραγωγούσε παιδιά σε όλο τον κόσμο και τα προέτρεπε να αυτοτραυματιστούν – σε μία περίπτωση με θανατηφόρο αποτέλεσμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/09/germania-diki-kata-tis-leykis-tigris-katigoreitai-gia-sexoyaliki-kakopoiisi-paidion

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή