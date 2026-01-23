Γαλλία: Σε πορτοκαλί συναγερμό η Βρετάνη – Πλημμυρισμένα τα κέντρα των πόλεων
Οι ποταμοί Ουστ, Λάιτα και οι παραπόταμοί τους υπερχείλισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/22/gallia-se-portokali-sinagermo-i-vretani-plimmirismena-ta-kentra-ton-poleon
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels