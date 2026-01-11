



Βίντεο δείχνει κυβερνητικά κτίρια να καίγονται στο Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν ανεξάρτητα δείχνουν κυβερνητικό κτίριο στις φλόγες στο Καράτζ του Ιράν το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου 2026.

