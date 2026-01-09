



Ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Γαλλίας – Ρωσίας: Ελεύθεροι Γάλλος ερευνητής και Ρώσος μπασκετμπολίστας

Ο Γάλλος Λοράν Βινατιέ, φυλακισμένος από τον Ιούνιο του 2024, ανταλλάχθηκε με Ρώσο μπασκετμπολίστα που κρατείται στη Γαλλία κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών

