Ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Γαλλίας – Ρωσίας: Ελεύθεροι Γάλλος ερευνητής και Ρώσος μπασκετμπολίστας
Ο Γάλλος Λοράν Βινατιέ, φυλακισμένος από τον Ιούνιο του 2024, ανταλλάχθηκε με Ρώσο μπασκετμπολίστα που κρατείται στη Γαλλία κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/08/antallagh-kratoymenon-gallia-rosia-gallos-ereynhths-rosos-mpasketmpolistas
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels