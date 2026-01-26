



«Έτοιμες προς υπογραφή οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας» λέει ο Ζελένσκι – Χωρίς ρεύμα και θέρμανση χιλιάδες κάτοικοι στο Κίεβο

Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 1.700 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 1.380 βόμβες και 69 πυραύλους την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο

