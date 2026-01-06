Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πορνογραφικό περιεχόμενο ανηλίκων από το Grok
Σοβαρές καταγγελίες για εικόνες ανήλικων κοριτσιών που παρήγαγε το chatbot της πλατφόρμας Χ – «Δεν είναι spicy, είναι παράνομο»
