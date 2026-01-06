Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πορνογραφικό περιεχόμενο ανηλίκων από το Grok

notios xtypos

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πορνογραφικό περιεχόμενο ανηλίκων από το Grok

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πορνογραφικό περιεχόμενο ανηλίκων από το Grok

Σοβαρές καταγγελίες για εικόνες ανήλικων κοριτσιών που παρήγαγε το chatbot της πλατφόρμας Χ – «Δεν είναι spicy, είναι παράνομο»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/05/ereyna-ths-eyrwpaikhs-epitrophs-gia-pornografiko-periexomeno-anhlikwn-apo-to-grok

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις