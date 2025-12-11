Eurovision 2026: «Έξω» και η Ισλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Eurovision 2026: «Έξω» και η Ισλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Πέμπτη χώρα που αποσύρεται εν μέσω έντονων αντιδράσεων και καταγγελιών για την παρουσία του Ισραήλ

