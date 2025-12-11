Eurovision 2026: «Έξω» και η Ισλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
Πέμπτη χώρα που αποσύρεται εν μέσω έντονων αντιδράσεων και καταγγελιών για την παρουσία του Ισραήλ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/10/eurovision-2026-eksw-kai-islandia-logw-summetoxhs-israhl
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#CultureNews