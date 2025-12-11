Χριστίνα Μαξούρη: Επιτυχία είναι να κατευνάζεις τους δαίμονές σου

Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT
Η Χριστίνα Μαξούρη είναι από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στο σύγχρονο θεατρικό και μουσικό τοπίο. Με φωνή ζεστή, σκέψη καθαρή και παρουσία λιτή αλλά γεμάτη δύναμη, η ηθοποιός και ερμηνεύτρια βρέθηκε στο στούντιο του podcast The Greatest Stories του CNN Greece, σε μια βαθιά ανθρώπινη συνέντευξη με τη Σοφία Μαυραντζά.
