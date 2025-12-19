



Χάος στις χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις: όλες οι απεργίες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τον Δεκέμβριο

Εργαζόμενοι στα αεροδρόμια κατεβαίνουν σε απεργία, διαμαρτυρόμενοι για τη «συμπεριφορά τύπου Γκριντς» εργοδοτών που προσφέρουν πενιχρούς μισθούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/16/christmas-travel-chaos-all-the-european-airport-strikes-to-expect-in-december

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#TravelNews

Πηγή