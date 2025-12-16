



«Τα άτομα που εμβολιάζονται κατά της Covid-19 έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου» λέει γαλλική μελέτη

Οι ενήλικες που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου COVID-19 έχουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, ανεξάρτητα από την αιτία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίστηκε στα δεδομένα 28 εκατ. Γάλλων πολιτών

