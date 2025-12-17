Στροφή της ΕΕ για τα αυτοκίνητα μετά το 2035
Μείωση στόχου εκπομπών CO₂ στο 90%, τέλος στην καθολική απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/16/strofh-ths-ee-gia-ta-aytokinhta-meta-to-2035
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#EuropeNews