Στην Κύπρο η Ρομπέρτα Μέτσολα και οι ηγέτες των Ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου
Ν. Χριστοδουλίδης: «Στόχος μας να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/01/sthn-kypro-h-romperta-metsola-kai-oi-hgetes-twn-omadwn-toy-eyrwkoinoboylioy
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels