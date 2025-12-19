Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ για τέταρτη συνεδρίαση
Βελτιωμένες προβλέψεις ανάπτυξης, συζήτηση για αύξηση επιτοκίων το 2026 και διχογνωμία στο εσωτερικό της Τράπεζας
