



Ρωσική προπαγάνδα μέσα από ιστοσελίδες που μιμούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το δίκτυο ιστοσελίδων πιθανώς διευθύνεται από τον γνωστό Ρώσο προπαγανδιστή John Mark Dougan, πρώην βοηθό σερίφη από τη Φλόριντα, ο οποίος ζει στη Μόσχα από το 2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/03/rwsikh-propaganda-istoselides-mimountai-topika-mesa-enhmerwshs-gallia

