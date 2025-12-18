



Πούτιν: «Γουρούνια της Ευρώπης ήθελαν να πανηγυρίσουν την κατάρρευση της Ρωσίας»

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας, ο Πούτιν απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αποδοχής του τροποποιημένου, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

