Πολωνία: Περισσότεροι από 180 μετανάστες πέρασαν παράνομα τα σύνορα μέσω σήραγγας με τη Λευκορωσία
Η σήραγγα είχε μήκος αρκετές δεκάδες μέτρα και ύψος περίπου 1,5 μέτρο
